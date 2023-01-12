«Двойной успех для вируса»: чем опасен вызывающий СOVID-19 вариант «кракен»

В России 12 января стало известно о первом случае заражения новым субвариантом SARS-CoV-2 «кракен». Чем он отличается от более ранних, может ли вызвать новую вспышку инфекции, насколько тяжелого течения заболевания можно от него ожидать и как защитить себя, разбиралась «Газета.Ru» с помощью вирусологов.

В России 12 января был зарегистрирован первый случай заражения субвариантом омикрон-штамма SARS-CoV-2 XBB.1.5 «кракен», сообщает Роспотребнадзор. Пациентом оказалась женщина из Пензы, а информацию об этом специалисты получили в ходе мониторинга данных секвенирования геномов SARS-CoV-2, ежедневно загружаемых в национальную базу VGARus. Региональное подразделение Роспотребнадзора позже сообщило, что пациентка не выезжала из страны.

«Заболевшая не была привита. Заболела 27 декабря 2022 года; выявлена стандартная клиника ОРВИ. Участковым терапевтом назначено стандартное лечение, взят мазок на COVID, открыт больничный лист. Заболевание протекало в легкой форме, закончилось выздоровлением 2 января 2023 года», — отметили в ведомстве.

В США «кракен» был впервые обнаружен осенью прошлого года в Нью-Йорке и успел широко распространиться — по оценкам Центра по контролю за заболеваниями США, он стал причиной 72% новых случаев на северо-востоке страны и 27,6% случаев в целом.

В ВОЗ его признали самым заразным из вариантов SARS-CoV-2,

однако отметили, что всплеск заболеваемости вряд ли будет таким же сильным, как при появлении «омикрона» зимой 2022 года.

Тем не менее, распространение нового штамма может стать проблемой: по мере ослабления коронавирусных ограничений люди больше контактируют друг с другом, в том числе собираясь в тесных помещениях, где крайне высок риск передачи инфекции.

В ВОЗ уверены, что «кракен» — далеко не последняя ступень эволюции SARS-CoV-2, и дальнейшие мутации позволят вирусу распространяться еще быстрее. Возможно, «потомок» XBB.1.5 уже существует, просто пока что не обнаружен — объемы секвенирования геномов образцов SARS-CoV-2 постепенно снижаются, что замедляет выявление новых штаммов.

По расчетам ученых, источником «кракена» стал человек, в 2022 году заразившийся двумя подвариантами «омикрона». При репликации вируса генетический материал смешался, и возникла новая гибридная форма, которую исследователи назвали XBB. Среди вирусов такие события нередки, но чаще всего такие гибриды быстро отмирают.

«Кракен» же оказался жизнеспособен — от обоих предков он получил мутации, позволяющие избегать антител, полученных в ходе предыдущих инфекций и вакцинации.

Однако эти мутации повлияли на форму белковых шипов, необходимых для сцепления с рецепторами и проникновения в клетки — по всей видимости, это снизило его способность к заражению по сравнению с изначальным «омикроном».

Затем, однако, примерно в октябре XBB получил новую мутацию F486P, которая позволила ему эффективнее закрепляться на клетках, при этом все еще успешно избегая антител. Так появился XBB.1.5. По оценкам исследователей, он на 20% более заразен, чем «омикрон». Однако насколько тяжелыми могут быть последствия болезни по сравнению с другими штаммами и подвариантами — пока неясно.

«Мутация расположена в рецептор-связывающем домене (RBD), поэтому ничего удивительного в том, что этот вариант коронавируса стал лучше связываться с клетками, нет.

Прошлые замены в «омикроне» тоже были в RBD-домене, но такой, как в «кракене» пока не наблюдалось. Не было ее также и у других вариантов коронавируса: ни у «альфы», ни у «беты», ни у «гаммы», ни у «дельты». Рецептор-связывающий домен как раз отвечает за то, как вирус связывается и потом проникает в клетку. И «кракен» улучшил эту «штуку» за счет естественного мутагенеза», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» академик РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

По мнению Нетесова, в Россию «кракен» попал не сегодня, а где-то за две недели до того, как вирус нашли у пациентки из Пензы.

Академик считает, что сильный СOVID-19 «кракен» вызывать уже не может. Это объясняется тем, что люди с более тяжелым течением COVID-19 и более патогенными версиями коронавируса сидят дома или лежат в больнице, а распространяются именно те варианты, которые можно «перенести на ногах».

«У меня есть такое предположение, что болеют именно те люди, которые давно болели COVID-19 или были давно, более полугода назад привиты, и «кракен» настолько сильно изменен по отношению к первому «уханьскому» варианту вируса, что он этот слабенький иммунитет преодолевает», — считает Сергей Нетесов.

Вызовет ли «кракен» новую большую волну СOVID-19? Академик предполагает, что нет.

«Будет какой-то подъем, но намного ниже, чем в первую волну «омикрона». В России, по оценкам многих специалистов, переболело «омикроном» примерно половина населения. Поэтому сильного влияния «кракен» не окажет. Однако расслабляться населению не стоит, так как инфекционные больницы в данный момент полны, — сезон ОРВИ в разгаре», — предупреждает академик Нетесов.

Правда попадают туда люди, зараженные разными вирусами — коронавирусом, вирусами гриппа, парагриппа, РСВ (респираторно-синцитиальный вирус человека (hRSV). Поэтому, по мнению Нетесова, стоит продолжать носить маски в общественных местах, особенно людям из групп риска тяжелого течения ОРВИ.

«Мутация F486P в «кракене» не только дает ему возможность лучше прикрепляться к клеткам, но и позволяет ему уходить от нейтрализующих антител. Это двойной успех для вируса»,

— рассказал «Газете.Ru» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков.

Но это не значит, что иммунитет от «омикрона» совсем не будет работать. Скорее всего, «кракен» причинит небольшой ущерб и вспышки, подобной той, что вызвал «омикрон» во время первого проникновения в Россию, не будет, уверяет ученый.

«Я бы сейчас больше боялся именно тех вариантов, которые сейчас эволюционируют в Китае. Теория больших чисел говорит нам, что именно оттуда можно ожидать прихода нового опасного штамма коронавируса. Он может иметь в своей основе «кракен», а может и нет. Рано или поздно у нас появится сильно удаленный от персистирующих сейчас штаммов вариант SARS-CoV-2», — заключил Волчков.