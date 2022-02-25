«Перспективное направление»: спасут ли молочнокислые бактерии от COVID-19

Японские ученые предложили бороться с COVID-19 с помощью бактерий, используемых в сыроварении. Исследователи рассчитывают, что бактерии простимулируют иммунитет, сделав борьбу организма с коронавирусом более активной. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты оценили перспективы такого подхода.

Молочнокислые бактерии Lactococcus lactis широко используются в производстве сыра, а некоторые подвиды, как предполагается, способны усиливать активность иммунной системы, стимулируя плазмоцитоидные дендритные клетки, которые начинают вырабатывать интерфероны, а в дальнейшем «предъявляют» Т-лимфоцитам фрагменты антигенов, запуская работу Т-клеточного иммунитета.

Японские ученые из Университетской больницы Нагасаки и других исследовательских центров решили выяснить, насколько использование одного из подвидов Lactococcus lactis, так называемой LC-плазмы, будет эффективно против симптомов COVID-19. Хотя она показала свою пользу в более ранних исследованиях, ее действие против COVID-19 еще не изучалось. Подробности исследователи изложили в статье, опубликованной на сервисе препринтов medRxiv.

«Это давно известные факты, это открытая информация, проведены масштабные исследования, многочисленные, по изучению влияния микробиома и его колонизационной резистентности, антиковидных свойств, влияния на мукозальный барьерный иммунитет, — рассказал «Газете.Ru» врач-иммунолог, вирусолог Георгий Викулов. —

Специалистам об этом давно известно, это перспективное направление».

Двойное слепое исследование, начатое в декабре 2021 года, продлится до апреля 2023 года. За это время ученые планируют набрать 100 добровольцев с бессимптомным и легким COVID-19, половина из которых будет в течение двух недель принимать капсулы с LC-плазмой, а половина — плацебо. Исследователи рассчитывают выяснить, будут ли у получавших LC-плазму пациентов менее выражены потеря обоняния, утомляемость, одышка и другие симптомы COVID-19. Также они оценят уровень вирусной нагрузки, концентрацию антител и уровни биомаркеров, отражающих течение болезни.

«Поскольку прием LC-плазмы усиливает как врожденный, так и приобретенный иммунный ответ через активацию плазмоцитоидных дендритных клеток, мы предполагаем, что прием LC-плазмы способен ослабить симптомы COVID-19, — пишут авторы работы. —

Доступные способы лечения пациентов с легкой формой COVID-19 ограничены, поэтому результаты данного исследования могут быть полезны для борьбы с бессимптомными и легкими случаями COVID-19».

Микробиота кишечника, куда попадают бактерии, действительно может влиять и на врожденный, и на приобретенный иммунитет, рассказал «Газете.Ru» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Однако результаты исследования вряд ли позволят что-то прояснить.

«Одно дело, когда используют столько животных, две группы по 50, и они генетически идентичны, — поясняет Волчков. — А здесь 50 людей используют, генетически гетерогенных особей. И вариабельность может быть настолько большая, что никаких значимых результатов не получится — это просто вопрос статистики в данном конкретном исследовании. Выборка слишком маленькая».

Еще одна проблема — в том, что бактерии Lactococcus lactis не имеют колонизирующей функции — иными словам, они не способны задержаться в кишечнике, добавляет эксперт. Остаться там они могут только при интенсивном приеме антибиотиков, которые уничтожат собственную микробиоту кишечника. Аналогичным образом действуют лакто- и бифидобактерии, используемые при появившейся на фоне приема антибиотиков диарее.

«Эти бактерии выращивают обычно на специальных средах, — говорит Волчков. — Они теряют возможность колонизировать что бы то ни было.

Они приспособились жить в идеальных условиях искусственных питательных сред, и они не могут конкурировать с реальной микрофлорой кишечника. Поэтому прием таких препаратов приводит к тому, что они даже не успевают задержаться у вас в кишечнике. Значимым образом на что-то повлиять они обычно не могут».

Активация плазмоцитоидных дендритных клеток с помощью бактерий наблюдалась лишь в лабораторных условиях, отмечает Волчков. В реальности же результаты могут существенно отличаться.

Даже в легкой форме COVID-19 способен привести к долгосрочным последствиям. В настоящее время для лечения случаев легкой и средней степени тяжести можно использовать моноклональные антитела, но пациентам их сложно получить, да и само лечение имеет ряд противопоказаний. Если LC-плазма все же оправдает себя, она станет удобным и доступным средством, способным снизить риски осложнений.