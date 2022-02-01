Эффективность «Спутника V» может отличаться для мужчин и женщин

Специалисты Европейского университета в Санкт-Петербурге выяснили, что эффективность самой востребованной российской вакцины составляет для мужчин 66%, а для женщин 52%. Наличие защиты проверялось во время недавней вспышки, вызванной штаммом «дельта» в октябре 2021 года. О том, как проводилось исследование, и как можно трактовать его результаты – материал «Газеты.Ru».

Выводы об эффективности «Спутника V» и других вакцин ученые представили в своей недавней статье. Однако после публикации они признали, что пока не ясно, чем именно могут быть продиктованы такие различия в реакции на вакцину у мужчин и женщин.

«Это хороший вопрос, и скорее всего точного ответа на него нет, — рассказал «Газете.Ru» ведущий автор исследования, эпидемиолог, кандидат медицинских наук Антон Барчук. — Во-первых, различия были минимальные, и это могло быть результатом случайной ошибки в конкретных исследованиях. В исследовании коллег из НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, опубликованном в журнале The Lancet, эффективность против инфекции также была выше у мужчин. Однако, как и у нас, формально статистически значимого различия по полу все же не было получено».

Также, по словам Барчука, следует отметить, что эффективность вакцины против госпитализации (то есть то, как она защищает от тяжелых последствий инфекции) была наоборот выше у женщин в первом исследовании Европейского университета в Санкт-Петербурге.

«Другими словами, даже если от инфекции вакцинация защищает женщин чуть хуже, то от последствий инфекции, наоборот, лучше», — отметил Барчук.

Расчет эффективности в исследовании проводился по стандартной формуле, поясняет Барчук. Исследователи оценивали вероятность быть привитым среди заболевших и вероятность быть привитым у среднего жителя города. Если из единицы вычесть отношение этих шансов и умножить на 100%, получается показатель эффективности.

Информацию о заболевших ученые получили от коллег из МИБС — медицинских центров, выполнявших для города компьютерную томографию. А из данных собственного сероопроса исследователи узнали, сколько в октябре было людей, которые не были на тот момент инфицированы и были вакцинированы разными препаратами. В расчетах учитывались пол, возраст и наличие в прошлом положительного ПЦР-теста на коронавирус.

Интересно, что более ранние исследования других вакцин (например, от кори, туберкулеза, гепатита) показывали противоположную картину — прививки защищали женщин эффективнее.

«Сложно сопоставлять эффективность вакцин против разных заболеваний, — говорит Барчук. — Риски различных инфекций могут быть связаны с какими-то биологическими механизмами, а могут — с факторами, которые мы не знаем или не учитываем. Так, в нашем исследовании о распространении коронавируса мы увидели, что курильщики реже имели антитела к коронавирусу. При этом мы знаем, что у курильщиков тяжелее протекает болезнь. В России традиционно больше курят мужчины.

Возможно, существуют какие-то факторы риска, которые влияют на эффективность вакцин, и напрямую к полу это может не иметь никакого отношения».

Тем не менее, Барчук подчеркивает, что вакцинация «Спутником V» – надежная защита от тяжелого течения болезни, вне зависимости от пола или возраста. И это подтверждается общими выводами исследования.

«Действительно, мужчины отличаются от женщин и, в частности, по иммунитету и связанным с ним аутоиммунным заболеваниям, — добавляет руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. — Например, в диабете первого типа важную роль играют гормоны. У мышиных моделей ярко выраженная тенденция — диабетом самки болеют чаще, чем самцы. Мы четко наблюдаем значимое влияние гормонов на формирование иммунного ответа.

Подобные различия, наверное, можно увидеть и в иммунном ответе на вакцину «Спутник V».

В Центре им. Гамалеи половые различия эффективности «Спутника V» пока не изучали.

«Специально мы не исследовали разницу в эффективности «Спутника V» для мужчин и женщин. Поэтому данных по полу у Центра им. Гамалеи нет», — сообщил «Газете.Ru» глава Центра Александр Гинцбург.

Сама статья, пока что не прошедшая рецензирование, была опубликована на сервисе препринтов medRxiv.

Относительно мРНК-вакцин (Pfizer, Moderna) выводы различных исследовательских групп несколько противоречивы. Так, анализ уровня антител к коронавирусу после двух доз вакцины от Pfizer/BioNTech среди работников нескольких греческих больниц показал, что у женщин антител было в среднем в 1,2 раза больше.

Схожие результаты получила и команда ученых из Северо-Западного университета США — у привитых вакцинами от Pfizer и Moderna женщин антитела к SARS-CoV-2 вырабатывались в большем количестве.

При этом международная группа ученых, работавшая под руководством Центров по контролю и профилактике заболеваний США, сообщила, что реальные риски заражения после вакцинации оказались для женщин выше, чем для мужчин. Вакцина от Pfizer показала эффективность 96,4% для мужчин и 93,7% для женщин, от Moderna — 95,4% и 93,1%, от Johnson & Johnson — 68,8% и 63,4%, соответственно.

Их выводы подкрепляются мета-анализом итальянских исследователей из Онкологического центра в Авиано, установивших, что и мРНК-вакцины (Pfizer/BioNTech, Moderna), и векторные (Спутник V, Johnson&Johnson) эффективнее для мужчин.

Мета-анализ, в который вошли четыре наиболее полные работы, посвященные различиям эффективности вакцин в зависимости от пола и возраста, показал, что после прививки риск заразиться COVID-19 для мужчин на 33% меньше, чем для женщин.

В целом же большинство ученых сошлось на том, что необходимы дальнейшие исследования, которые позволят выяснить, насколько эффективность вакцин различается в зависимости от пола, почему это происходит и можно ли как-то на это повлиять.