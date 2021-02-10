Снижает риски: кофе защищает от сердечной недостаточности

Пара чашек кофе в день может снизить риск развития болезней сердца, выяснили кардиологи из Медицинской школы Колорадского университета. Исследование было опубликовано в журнале Heart Failure.

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Ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность и инсульт — одни из главных причин смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, поясняют ученые. Основные факторы риска — курение, пожилой возраст и высокое кровяное давление, однако ученые склонны полагать, что значимых факторов куда больше, и, возможно, потребление кофе — один из них.

С помощью нейросетей ученые проанализировали данные участников нескольких крупных исследований болезней сердца, длившихся как минимум 10 лет. Всего они использовали информацию более чем о 21 тыс. взрослых людей. Они разделили их на четыре группы, в зависимости от количества выпиваемых за день чашек кофе — 0, 1, 2 и 3 и более. О потреблении кофе, впрочем, участники отчитывались самостоятельно.

Оказалось, что потребление одной или более чашек кофе в день снижает риск сердечной недостаточности в долгосрочной перспективе.

В среднем, чашка кофе в день снижала риски на 5-12%. У тех, кто пил не менее двух чашек кофе в день, риск сердечной недостаточности был ниже на 30%. Дальнейшее изучение данных показало, что, по-видимому, любой источник кофеина позволяет улучшить перспективы.

«Связь между потреблением кофеина и снижением риска сердечной недостаточности оказалась удивительной, — говорит профессор Дэвид Као, ведущий автор исследования. — Кофе и кофеин в народе считаются вредными для сердца, потому что люди ассоциируют их с усиленным сердцебиением, высоким кровяным давлением и т.д. Положительная связь между ростом потребления кофеина и снижением риска сердечной недостаточности ставит все с ног на голову.

Тем не менее, пока нет достаточно четких доказательств, чтобы рекомендовать пить больше кофе для снижения риска сердечных заболеваний с той же уверенностью, что мы рекомендуем отказ от курения, физические упражнения и приведение веса в норму».

«Риски и преимущества употребления кофе постоянно вызывают научный интерес в связи с популярностью кофе во всем мире, — говорит профессор Линда Ван Хорн, соавтор работы. — Но исследования, показывающие влияние кофе на те или иные аспекты здоровья, дают довольно ограниченные результаты в связи с проблемами в оценке рациона, методологии, самостоятельном составлении отчетов о приеме пищи и другими аспектами».

Согласно федеральным диетическим рекомендациям США, 3-5 небольших чашек кофе в день вполне могут быть частью здорового питания. Однако речь идет о черном кофе — капучино, латте и прочие кофейные напитки содержат много сахара и жира, что уже не слишком полезно. Также кофе и напитки с кофеином не стоит употреблять детям.

«Итог таков: наслаждайтесь кофе умеренно, как частью здорового питания, отвечающего рекомендациям по количеству фруктов, овощей, цельнозерновых и молочных продуктов, избегайте насыщенных жиров и добавленных сахаров, — заключает доктор Пенни Крис-Этертон. — Кроме того, важно помнить, что кофеин — стимулятор, и если употреблять его слишком много, это может привести к нервозности и проблемам со сном».

С утра, впрочем, кофе тоже лучше не пить, предупреждают физиологи из Батского университета в Великобритании. Утренний кофе на голодный желудок ухудшает метаболизм глюкозы, что потенциально способно привести к диабету. Кроме того, известно, что кофеин стимулирует больший выброс в кровь жиров, что тоже мешает организму получать глюкозу из крови.

Решая кофеином одну проблему, можно создать себе новую, и, борясь с сонливостью, ухудшить метаболизм глюкозы.

Изменения в метаболизме глюкозы говорят о снижении чувствительности к инсулину и повышению риска развития сахарного диабета 2 типа в будущем, но при прогнозировании долгосрочных результатов необходимо учитывать и другие факторы, такие как физическая активность, отмечают исследователи. Единичные изменения не нанесут серьезного вреда, но регулярное систематическое вмешательство в метаболические процессы действительно может повлиять на здоровье.