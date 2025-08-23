проект

>
В России создали инструмент для полировки корней зубов

true
true
true
close
Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

Ученые Пензенского государственного университета (ПГУ) создали уникальный инструмент для полирования поверхности корня зуба, который может повысить эффективность лечения заболеваний пародонта. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

При пародонтите воспаление десен провоцируется минерализованной биопленкой — зубным камнем. Он травмирует ткани, разрушает связки, удерживающие зуб, и приводит к его потере. После удаления отложений критически важно отполировать корень, чтобы замедлить повторное образование камня.

Однако существующие инструменты — ультразвуковые скейлеры, кюреты, грейси, пародонтальные боры — не идеальны: они часто повреждают десну, не могут обработать зоны бифуркации (разветвления корней) и требуют многократной смены насадок.

Новый инструмент состоит из эргономичной ручки и силиконовой рабочей части, повторяющей анатомию корня. Мягкий материал и тонкий профиль позволяют безопасно полировать поверхности в глубоких пародонтальных карманах. Кроме того, использование нового инструмента позволит исключить травмы десны благодаря гибкости силикона. Проводить финишную обработку теперь можно за один этап без замены насадок, что уменьшает время процедуры.

«Гладкость корня после полировки нашим инструментом значительно снижает адгезию микроорганизмов. Это подтвердили клинические испытания: у пациентов уже через месяц уменьшились кровоточивость, отечность и покраснение десен», — рассказал автор разработки Адел Макбол, ассистент кафедры «Стоматология» ПГУ.

Устройство запатентовано, уже прошло тестирование в Стоматологической клинике ПГУ и получило положительные отзывы.

