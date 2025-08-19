Россиян предупредили об опасностях треснувших пломб

Треснувшая пломба может привести к развитию пародонтита и пародонтоза, которые связаны с развитием, например, таких осложнений, как невынашивание беременности, развитие миокардита, артрита и др. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры терапевтической стоматологии Ольга Гусева.

«Любая пломба, особенно объемная, со временем дает усадку, появляется микрощель. Даже маленькая микротрещина между стенкой зуба и пломбой это целый коридор для микроорганизмов, которые в этом случае легко проникают глубже внутрь зуба под его корни и вызывают пародонтит и пародонтоз. Причем хроническое воспаление часто протекает незаметно для пациента на начальных этапах», — объяснила доктор.

Развитие такого воспаления возможно, если при удалении «нерва» обработка корня была произведена врачом некачественно.

«В народе часто бытует мнение, что зуб, в котором удалили «нерв», болеть не может. Однако это не совсем верно! В силу ряда причин могут воспалиться ткани под таким зубом и иногда это воспаление может быть хроническим и годами невидимым для пациента. Скрытые очаги хронического воспаления вредны для организма человека, потому что являются источником интоксикации. Сегодня учеными доказана взаимосвязь хронического микробного воспаления в полости рта с развитием, например, таких осложнений, как невынашивание беременности, развитие миокардита и артрита, а нагноение этих очагов может приводить к распространению гноя по мягким тканям челюстно-лицевой области», — отметила врач.

Своевременная замена негерметичных, некачественных пломб, лечение зубов с хроническими очагами инфекции помогут не только продлить жизнь зубу, но и предотвратить серьезные осложнения.

