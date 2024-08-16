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Врач назвал главный признак рака шейки матки

Онколог Загаштоков: на рак шейки матки указывают не связанные с циклом кровотечения

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Главный симптом рака шейки матки — кровянистые выделения, не связанные с менструальным циклом. При этом болезнь может длительно протекать бессимптомно, поэтому важно регулярно проверяться у гинеколога даже при отсутствии жалоб. Об этом NEWS.ru рассказал онколог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Аслан Загаштоков.

«Основная симптоматика — кровянистые выделения из мочеполовых путей, в том числе после полового акта, не связанные с циклом. В таких случаях нужно срочно обращаться к гинекологу и проводить различные обследования. Если есть какие-то проявления, то это, скорее всего, не начальные стадии», — заявил Загаштоков.

До этого врач Васильева рассказала «Газете.Ru», что главная причина рака шейки матки — вирус папилломы человека. Его 16 и 18 штаммы также отвечают за 90% случаев рака анального канала и 45% случаев рака влагалища. В большинстве случаев этот вид рака успешно лечится даже на поздних стадиях. Без терапии он приводит к сильным болям и кровотечениям, в том числе летальным.

Ранее врач назвала привычки, которые приводят к дисфункции мышц тазового дна.

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