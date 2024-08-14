Врач рассказал, когда начинается старение мозга

Развитие мозга заканчивается к 25 – 30 годам и примерно в это же время начинают происходить изменения, связанные с его старением, рассказала «Газете.Ru» психофизиолог, научный сотрудник Центра нейрокогнитивных исследований МГППУ Вера Третьякова.

«В начале эти изменения идут очень медленно и ускоряются после 60 лет. Средняя потеря массы мозга после 86 лет составляет около 160 г, т.е. примерно 11,0% от максимальной (соответствует возрасту 19-20 лет). Возрастное обеднение структуры мозга сопровождается когнитивными изменениями, которые в первую очередь связаны замедлением скорости обработки информации и решением задач, требующих памяти и исполнительных функций (планирование, рассуждение и пр.)», – рассказала Третьякова.

Кроме того, при старении мозга повышается чувствительность к нерелевантной информации, что ухудшает способность к концентрации внимания.

«Однако перечисленные процессы происходят у каждого конкретного человека с разной скоростью и в разное время, что частично может быть обусловлено генетически, но во многом является следствием влияния факторов внешней среды и образа жизни. Поэтому не стоит пренебрегать такими, казалось бы, банальными вещами, как правильное сбалансированное питание, ежедневная физическая активность, полноценный сон, сокращение или полный отказ от курения и других вредных привычек», – рассказала Третьякова.

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