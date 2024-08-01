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Врач рассказал о бессимптомной стадии рака легких

Хирург Каллагов: современные методы позволяют выявить рак легких на ранней стадии

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Рак легких может протекать без симптомов, из-за чего его часто находят слишком поздно. Однако современные методы позволяют обнаружить опухоль на первой-второй стадии. Об этом «Известиям» рассказал хирург, заведующий хирургическим торакальным отделением УКБ №4 Сеченовского Университета Таймураз Каллагов.

«Подобное серьезное заболевание, безусловно, требует активного лечения, вовлеченности и врача, и пациента, но это просто одна из болезней. У нас действительно распространен миф о том, что рак легкого — это фатальный диагноз и его при его постановке у пациента нет никаких перспектив и шансов для лечения. Но если мы выявляем болезнь на ранних стадиях, то у пациента перспективы на долгую и здоровую жизнь очень велики», — поделился доктор.

Во многих случаях рак легкого никак не беспокоит пациента, отметил Каллагов. Поэтому опухоль часто обнаруживают при случайной диагностике. Людям из групп риска нужно задуматься о проверке на рак легкого. Вероятность опухоли повышена у работающих с химикатами или на других вредных производствах, у людей старше 60 лет, у ранее болевших раком и у курильщиков. Электронные сигареты вредны не меньше, чем обычные, подчеркнул врач.

Ранее ученые заявили, что кровь морских слонов поможет побороть болезни легких у человека.

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