Врач рассказал, как по анализу крови самостоятельно обнаружить вирусную инфекцию

Снижение уровня лейкоцитов в крови называют лейкопенией. Это состояние может указывать на вирусную инфекцию в организме, повышенный уровень лейкоцитов, наоборот, говорит о бактериальной. Впрочем, лейкопения может быть симптомом десяти патологий, рассказал «Газете.Ru» терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Лефортово ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Иван Носков.

«Общий анализ крови может помочь определить этиологию заболевания и подобрать подходящее лечение, так как антибиотики показаны только при бактериальных инфекциях. Среди других проявлений лейкопении сепсис, анафилактический шок, заболевания соединительной ткани, миелодиспластические синдромы, заболевания костного мозга, острые лейкозы, увеличение селезенки, миелофиброз (редкий рак костного мозга), плазмоцитома (злокачественная опухоль из плазматических клеток) и болезнь Аддисона – Бирмера (тяжелый вид анемии)», – рассказал Носков.

Кроме того, снижение лейкоцитов в крови может наблюдаться на фоне приема сульфаниламидов, левомицетина, анальгетиков, тиреостатиков, цитостатиков и других препаратов.

«Таким образом, важно понимать, что отклонение от нормы всегда смотрится с общей картиной клинического случая. Собирается подробный и полный анамнез у врача на приеме, оценивается клиническая симптоматика и назначаются дополнительные анализы. Например, при ОРВИ стоит оценить уровень С-реактивного белка, взять мазок на определение вирусов гриппа и COVID-19 методом ПЦР. Если с лейкоцитозом отмечается боль в суставах, то дополнительно смотрят мочевую кислоту и ревматоидный фактор, чтобы исключить подагру или ревматизм. Также при тяжелых и серьезных заболеваниях оценивается вся биохимия крови», – заключил врач.

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