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Названо количество дней, за которое можно вылечить сифилис

Врач Заславский: лечение сифилиса занимает от 10 до 42 дней с учетом стадии

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После постановки диагноза «сифилис» лечение заболевания может занять от 10 дней до 42 в зависимости от стадии заболевания, рассказал «Газете.Ru» дерматолог, заслуженный врач Российской Федерации, профессор Денис Заславский.

«Курсом антибиотиков от 10 до 14 дней лечат первичный сифилис. 28 и 42 дня — это вторичный сифилис или более поздние формы нейросифилиса. Чтобы подтвердить нейросифилис, нужно увидеть специфические симптомы, — например, выпадение волос, белые пятна на шее и туловище», – рассказал врач.

Кроме того, для подтверждения нейросифилиса докторам необходимо взять у пациента спинномозговую пункцию. Проблема здесь в том, что пациент может отказаться делать этот анализ.

«Дальше мы проводим 14-дневный повторный курс антибиотиков и контролируем пациента от года или до пяти лет. Потом проводим анализ — видим, что количество трепонемы снизилось до минимума, но следовые количества могут остаться. Распространить трепонему пациент уже не может», – заключил Заславский.

Подробнее о том, как заподозрить у себя сифилис, в каких местах организма могут появиться язвы, отчего растет заболеваемость поздними формами и почему эта болезнь с человечеством навсегда – в интервью Заславского «Газете.Ru».

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