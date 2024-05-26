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Врач рассказала о правильном питьевом режиме

Врач Кустова: взрослому человеку нужно около 30 мл воды на килограмм веса

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В нежаркий день взрослому человеку нужно 1,5–2 литра жидкости. При этом лучше пить воду комнатной температуры и небольшими порциями. Об этом здоровое-питание.рф рассказала ведущий консультант по лабораторной медицине, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Кустова.

Водно-солевой обмен контролируется внутренними механизмами, рассказала врач. Организм реагирует даже на небольшие отклонения в соотношении воды и солей в крови. Поэтому важно пить достаточно жидкости.

По ее количеству воды нет четких рекомендаций. Однако рекомендуется ориентироваться на 30 мл жидкости на килограмм массы тела. В этот объем включают любые жидкости – воду, другие напитки, супы. Сладких напитков нужно избегать. За один прием лучше не пить больше 100 мл жидкости. Теплая (комнатной температуры) вода быстрее всосется в кровь. При выходе из дома следует брать с собой бутылку воды.

Увеличить потребление жидкости нужно при высокой температуре воздуха, физической нагрузке (неважно, на тренировке или при работе в огороде), беременности, кормлении грудью и при различных заболеваниях – на фоне высокой температуры, интоксикации. При интенсивном потоотделении, рвоте и диарее организм теряет не только воду, но и соли, и в таких случаях минеральная вода лучше восполняет дефицит.

Однако пить слишком много также не нужно: это запустит механизмы гормональной регуляции, которые, в свою очередь, повысят нагрузку на почки. Эти органы и так работают безостановочно, фильтруя за сутки около 170 литров плазмы.

Ранее ученые выяснили, что даже легкое обезвоживание может ухудшить работу мозгу зрелых и пожилых людей.

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