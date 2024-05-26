Врач рассказал, как по анализу крови самостоятельно обнаружить воспаление в организме

Повышенный уровень лейкоцитов в крови может указывать на девять патологических процессов в организме, рассказал «Газете.Ru» терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Лефортово ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Иван Носков.

«Повышение количества лейкоцитов в крови называется лейкоцитозом. Самый частый случай, когда обращают внимание на лейкоциты, – это все респираторные заболевания. При бактериальных инфекциях чаще отмечается лейкоцитоз», — рассказал Носков.

Также лейкоцитоз может указывать на интоксикацию, ревматическую атаку, рак, травмы или ожоги, острые кровотечения, инфаркты внутренних органов и лимфолейкоз (злокачественное заболевание, при котором костный мозг вырабатывает большое количество незрелых, неспособных выполнять свои функции лимфоцитов).

«Также бывают физиологические и лекарственные отклонения в уровне лейкоцитов. Повышение может быть связано с приемом стероидных гормонов и адреналина, а также с болью, холодной или горячей ванной, физической нагрузкой, эмоциональным напряжением, менструацией, периодом родов», — рассказал специалист.

Однако, как подчеркнул специалист, самостоятельно ставить себе диагноз не стоит. Лучше обратиться к специалисту — он проанализирует анализы, соберет анамнез и подберет нужную терапию.

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