У россиянки выросла опухоль весом в треть ее массы тела

48-летней женщине удалили опухоль яичников весом 14 килограммов. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

К врачам обратилась 48-летняя женщина с жалобами на боль и увеличение живота. В Московском областном онкологическом диспансере у нее был диагностирован рак яичников третьей стадии.

Опухоль весом 14 килограммов составляла треть массы тела женщины. Она сдавливала органы брюшной полости, из-за чего пациентка не могла нормально дышать, есть и двигаться.

Женщине удалили матку с придатками и назначили химиотерапию. Послеоперационный период протекал без осложнений.

Специалисты Московского областного онкологического диспансера напомнили о важности регулярной диспансеризации и осмотров у гинеколога.

До этого ученые обнаружили связь между раком яичников и такими процедурами, как спринцевание и нанесение талька в интимной зоне. Для этого они проанализировали данные 50 тысяч женщин. Авторы подчеркнули, что обнаружили только корреляцию, а не причинно-следственную связь.

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