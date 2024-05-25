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Российский врач рассказал о выздоровлении пациента с 4-й стадией рака

Онколог Измайлов: излечение от рака возможно даже при метастазах в мозге

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Излечение от рака на 4-й стадии возможно, и у каждого опытного онколога есть такие случаи в практике. Об этом UFA1.RU рассказал главный врач клинического онкодиспансера Башкирии Адель Измайлов.

Как рассказал Измайлов, пациенту с 4-й стадии рака с метастазами в легких и лимфоузлах провели операцию. Затем он прошел курс иммунотерапии, у него обнаружили метастаз в мозге (его удалили хирурги). Через полтора года пациент перестал приезжать в больницу.

«Спустя пять лет я его случайно встретил. Меня это очень удивило, и сперва я не поверил своим глазам. Мы его пригласили к нам, чтобы провести полное обследование», — говорит Адель Измайлов.

Врачи не смогли выявить признаков рака у мужчины. Остались только неврологические расстройства после удаления метастаза в головном мозге. Такие случаи, отметил Измайлов, есть в практике каждого опытного онколога.

«Чудеса случаются, поэтому не нужно складывать руки, нужно всегда надеяться и бороться», — заключил Адель Измайлов.

Ранее врач рассказал, что осиплость голоса может быть симптомом рака щитовидной железы.

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