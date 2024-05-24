Россиян с гипертонией предупредили, как вести себя в жару

Перед наступлением лета важно подобрать лекарства для снижения давления во время жары. Об этом «Газете.Ru» рассказал кардиолог, терапевт клиники DocMed Ярослав Ашихмин.

«Перед жарой следует посетить терапевта и пройти стандартный чекап для выявления факторов риска обезвоживания и теплового удара. При наличии повышенного давления особенно важно подобрать схему для его контроля, подходящую в жаркую погоду. В связи с расширением сосудов в жару препараты для снижения давления могут действовать сильнее, но самостоятельно менять схему терапии нельзя, так как отмена ряда средств может привести к развитию гипертонического криза», — объяснил Ашихмин.

Также врач рекомендовал прочитать о симптомах теплового удара, который может требовать вызова скорой помощи. Подготовить тело к жаре и снизить риск этого состояния поможет регулярный контрастный душ, но важно входить в режим очень постепенно, а не сразу обливаться холодной водой. Также следует выстроить расписание таким образом, чтобы не пребывать на улице в самые «горячие» часы. При этом нужно помнить, что тень не защищает от теплового удара полностью: основная проблема не в солнце, а в температуре воздуха. Защита от ультрафиолета также нужна: помогут кремы с SPF 50 +. Это может не только замедлить старение кожи, но и предотвратить появление меланомы, опасной опухоли кожи.

«Можно установить качественный кондиционер, лучше инверторного типа, который будет поддерживать в доме требуемую температуру (23-25 градусов). Так как в жаркую погоду есть высокий риск лесных и торфяных пожаров, вызывающих появление смога, оптимально приобрести воздушный фильтр с технологиями фильтрации мелких частиц (HEPA/utraHEPA) и с фотокатализом, расщепляющим опасные газы. Обычные фильтры на это не способны», — рассказал врач.

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