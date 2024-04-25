Россиянам рассказали, какое вещество в шашлыке вызывает рак

При жарке в мясе образуются вызывающие рак вещества, поэтому важно не злоупотреблять шашлыком, особенно из красного мяса (свинины, баранины). Об этом NEWS.ru рассказал врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин.

Частое употребление красного мяса повышает риск развития рака. Особенно вредно жареное мясо, так как в процессе приготовления в нем образуются вызывающие рак вещества, например, бензапирен.

Кроме того, свинина и баранина тяжело перевариваются и потому могут вызывать обострение некоторых болезней ЖКТ. Мясо птицы или рыба, наоборот, усваиваются намного легче. Дополнять жареное мясо лучше всего овощами и другими продуктами, богатыми клетчаткой, заключил врач.

До этого диетолог рассказала, что пожилым людям нужно обязательно включить в рацион мясо, чтобы поддерживать мышечную массу. Но лучше отдать предпочтение нежирным сортам, так как животные жиры повышают риск развития болезней сердца и сосудов. Наиболее полезно мясо курицы, индейки, кролика и телят.

Ранее врач назвала полезные сезонные ягоды.