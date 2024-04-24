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Назван простой способ защититься от возрастного изменения голоса

Фониатр Елисеев: чтение стихов вслух помогает пожилым сохранить голос

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Возрастное изменение голоса можно замедлить с помощью здорового образа жизни, общения и чтения стихов вслух. Об этом рассказал оториноларинголог (фониатр) Олег Елисеев в группе ГБУЗ НИКИО им. Л.И. Свержевского во «Вконтакте».

С возрастом снижается тонус всех мышц, в том числе и голосовых связок. Это приводит к развитию пресбифонии — ухудшения голосовой функции. Замедлить изменение голоса и укрепить мышцы помогает общение вслух. Если говорить не с кем, то можно читать вслух стихи, например, Пушкина или Лермонтова.

«Категорически нельзя молчать пациентам старшей возрастной группы», — подчеркнул врач.

Если возникла охриплость, нужно соблюдать баланс: не молчать, но и не перегружать голосовой аппарат.

Также важно достаточно спать следить за здоровьем, так как недосып и различные заболевания могут ухудшить работу связок.

До этого врач рассказал, что охриплость и бляшки на гортани могут появляться при раке голосовых связок или их предраковых состояниях. Для уточнения диагноза используют осмотр гортани специальным прибором (ларингоскопию) и другие методы.

Ранее сообщалось, что в разы выросло число случаев гонореи и хламидиоза среди людей старше 55 лет.

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