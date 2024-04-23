Перечислены работающие пищевые добавки для набора мышц

Биологически активные добавки к пище являются источником пищевых волокон, витаминов, минеральных веществ, аминокислот для ликвидации их дефицита в организме и оптимизации рациона. Для набора мышечной массы подходят три пищевые добавки — протеиновые порошки, BCAA (branchedchain amino acids, комплекс из трех незаменимых аминокислот с разветвленной боковой цепью) и липоевая кислота. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«Протеин представляет собой чистый источник белка, содержащий важные аминокислоты, которые выступают основным строительным материалом для мышц. Они обеспечивают организм необходимыми компонентами для синтеза белка, способствуя росту мышечной ткани и ускоряя процесс восстановления после физических нагрузок, что в целом способствует увеличению мышечной массы», — отметила специалист.

BCAA содержит три важнейшие аминокислоты — лейцин, изолейцин и валин, которые организм не способен синтезировать самостоятельно.

«Они должны регулярно поступать с пищей. Эти аминокислоты играют ключевую роль во время тренировок, поскольку они окисляются в процессе физической активности и обеспечивают энергией работающие мышцы, что способствует улучшению результатов тренировок», — рассказала Филева.

Липоевая или альфа-липоевая кислота вырабатывается естественным образом в организме, а также входит в состав многочисленных пищевых добавок. По словам специалиста, она помогает уменьшить разрушение мышц и ускорить процесс их восстановления после тренировок, что, в свою очередь, может привести к увеличению мышечной массы.

«Важно помнить, что спортивное питание — это только дополнительный компонент в здоровом рационе. Мясо, рыба, субпродукты, овощи, фрукты, растительные масла, злаковые и бобовые — вот основные источники белков, жиров, углеводов, витаминов, микро- и макроэлементов. Без здорового образа жизни никакие добавки не помогут получить подтянутое тело», — заключила врач.

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