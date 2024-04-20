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Врач развеяла миф об ухудшении зрения из-за гаджетов

Офтальмолог Уткина: экраны гаджетов не вызывают близорукость

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Долгая работа у экрана не вызывает необратимых нарушений зрения. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на доклад офтальмолога Анастасии Уткиной на форуме «Ученые против мифов».

«Я часто слышу: нужно поменьше смотреть в смартфон, подальше садиться от телевизора. Экран компьютера портит зрение, электронная книга вреднее бумажной», — рассказала врач.

На самом деле исследования не подтверждают, что излучение современных гаджетов может ухудшать зрение. Однако долгая работа за ноутбуком действительно может вызвать дискомфорт в глазах и обратимое нарушение зрения из-за зрительной усталости. Простейший способ исправить ситуацию — чаще устраивать отдых от экрана и использовать увлажняющие капли для глаз и увлажнители воздуха.

Также врач отметила, что специальные упражнения для глаз не помогут восстановить зрение. Однако и вреда от них не будет. Кроме того, гимнастика для глаз помогает уменьшить зрительную усталость и увлажнить глаза. Это само по себе может немного увеличить резкость картинки, объяснила врач.

Ранее врач рассказала, какие фрукты можно есть натощак.

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