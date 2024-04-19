Перечислены ингредиенты, которых не должно быть в зубной пасте

Выбор зубной пасты — это не только вопрос предпочтений вкуса, но и важный аспект заботы о здоровье полости рта. В составе некоторых зубных паст могут быть вредные ингредиенты. Специалисты выделяют 10 веществ, которые следует избегать, — об этом «Газете.Ru» рассказала врач-стоматолог, заведующая отделением стоматологии ГБУЗ Староминской центральной районной больницы Татьяна Сумцова.

«Среди них триклозан. Этот антибактериальный агент был связан с развитием устойчивости к антибиотикам и нарушением гормонального баланса. В некоторых странах его использование в зубных пастах ограничено или запрещено. Также следует избегать лаурилсульфата натрия (SLS). Он используется для создания пены, но может вызывать раздражение слизистой оболочки рта, язвы и усугублять симптомы афтозного стоматита», — отметила Сумцова.

В составе зубной пасты также не должно быть пропиленгликоля и искусственных красителей и ароматизаторов — они могут вызвать аллергические реакции и раздражение.

Также не стоит покупать пасты с парабенами, эти консерванты могут влиять на гормональную систему и связаны с риском развития рака, и полиэтиленовыми гранулами, которые иногда используются в качестве абразивных веществ, но связаны с рисками для здоровья. А хлоргексидин хоть и может быть эффективным в борьбе с бактериями, но его длительное использование может привести к изменению вкусовых ощущений и обесцвечиванию зубов.

Кроме того, не стоит на постоянной основе использовать отбеливающие пасты с пероксидами и веществами с высокой степенью абразивности. Все эти ингредиенты используются для отбеливания зубов, но при неправильном, например, слишком частом использовании могут повредить зубную эмаль.

«Фталатов тоже стоит избегать. Эти химические вещества связаны с риском возникновения гормональных нарушений. Фталаты содержатся не в самой пасте, а в ее упаковке. Они используются для того, чтобы сделать пластик более мягким. Покупая зубную пасту, обратите внимание на код переработки, — он указан в треугольнике с цифрой внутри. Коды 3 и 7 говорят о наличии фталатов, а коды 1, 2 или 5 говорят о том, что тюбик безопасен», — рассказала Татьяна Сумцова.

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