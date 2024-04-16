Названы основные проблемы редактирования генома человека

Китайский исследователь Хэ Цзянькуй, которого осудили в КНР за нелегальный генетический эксперимент над детьми, снова начал работу по изучению методов применения генного редактора CRISPR/Cas для лечения наследственных заболеваний. Однако этот метод сопряжен с рисками для здоровья, рассказал «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник Института общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН, профессор кафедры геномики и биоинформатики Сибирского федерального университета (СФУ), профессор Геттингенского университета (Германия) Константин Крутовский.

«Первая проблема заключается в том, что мы не знаем, насколько гены взаимодействуют между собой. Влияя на один ген, мы не всегда знаем, как это изменение отразится на других. Это влияние может быть незначительным, а может быть достаточно сильным. Если мы говорим о случае с девочками (Хэ Цзянькуй отредактировал геном трех девочек для защиты от ВИЧ) — мы заглушили ген, отвечающий за рецептор, с которым связывается ВИЧ. Но ведь этот рецептор там не для этого существовал, он играл какую-то определенную роль, и как на организм повлияет его отключение, нам неизвестно. Девочкам только пять лет, и трудно сказать, какие последствия могут быть от этого вмешательства», — считает ученый.

Вторая проблема заключается в том, что технология CRISPR/Cas не точна.

«Я хорошо знаю эту технологию. Метод CRISPR/Cas не имеет стопроцентной точности и даже не имеет девяностопроцентной. То есть могут произойти непредсказуемые генетические модификации», — рассказал «Газете.Ru» Крутовский.

По его словам, эта методика может быть применена в тех случаях, когда положительный эффект значительно превышает возможный негативный. Например, при наследственной глухоте.

Подробнее о том, был ли прорывом эксперимент китайского исследователя, почему его текущие работы не имеют смысла и сколько на самом деле людей с отредактированным геномом сейчас живет на планете — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали про народные методы очистки фруктов от паразитов.