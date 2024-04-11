Врач рассказала о жирных продуктах, которые нужны при похудении

Некоторые калорийные и жирные продукты нельзя исключать из рациона при похудении из-за их пользы для здоровья. Об этом «Доктору Питер» рассказала врач-диетолог Госпиталя для ветеранов войн Евгения Оганезова.

Подсолнечное, сливочное и арахисовое масла, пармезан, макадамия, кокосовое масло, кунжут и печень трески содержат много жиров, из-за чего они очень калорийны. Однако они содержат много микро- и макроэлементов, необходимых для жизни. Поэтому исключать их не нужно, главное соблюдать меру, так как от дозы зависит, будет ли продукт «лекарством» или «ядом».

«В рамках лечебного питания низкокалорийная диета по больше части состоит из овощей и белковых блюд, калорийность которых не слишком высока, а вариантов приготовления и сочетаний продуктов при этом масса. Нужно просто смотреть немного шире, чем ограничиваться гречкой и куриной грудкой», — отметила врач.

До этого ученые выяснили, что традиционные для самой изученной и полезной диеты (средиземноморской) продукты часто игнорируются в исследованиях и рекомендациях. К ним относятся орехи и семена, специи, яйца.

Ранее врач рассказала, как устроить отдых от диеты для лучшего похудения.