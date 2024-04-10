Врач рассказал об опасном осложнении мочекаменной болезни

Длительная закупорка мочеточника камнем может привести к отказу почки. Об этом aif.ru рассказал уролог, профессор Виген Малхасян.

Мочекаменная болезнь без лечения может привести к инфекции почки или ее потере из-за продолжительной закупорки мочеточника камнем, рассказал врач. Чтобы избежать этого, важно своевременно обратиться к врачу и следовать рекомендациям по лечению, не бросая лекарства. Также не стоит использовать никакие методы народной медицины без консультации с врачом.

При составлении плана лечения учитывают причину образования камней в почках. Риск этого повышают: избыток соленой, углеводистой или жирной пищи, дефицит воды, ожирение, наследственные факторы, некоторые хронические инфекции мочевых путей, а также накопление в моче кальция и других составляющих камней из-за нарушения обмена веществ.

Для диагностики используют УЗИ, компьютерную томографию (золотой стандарт диагностики мочекаменной болезни), анализ мочи, крови и исследование самого камня.

После избавления от камней важно соблюдать режим, диету, пить воду в рекомендованных объемах, обеспечить регулярные физические нагрузки и наблюдаться у врача-уролога. Это позволит минимизировать риск рецидива болезни.

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