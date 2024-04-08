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Врач рассказала, в какой форме принимать железо, чтобы оно лучше усваивалось

Врач Терентьева: эффективнее всего внутривенное введение препаратов железа

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Дефицит железа можно восстановить пероральными препаратами, но, если они плохо переносятся или дефицит нужно устранить быстро, может быть показано внутривенное введение железа. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель отдела медицинской экспертизы ИНВИТРО Екатерина Терентьева.

«При невыраженной железодефицитной анемии или латентном дефиците железа назначают пероральный прием препаратов железа либо диету с повышенным содержанием железа. Если они неэффективны или плохо переносятся пациентом, либо при тяжелой анемии, перед операциями или при дефиците железа, вызванным воспалительными заболеваниями кишечника, – показано внутривенное введение препаратов. В 1% случаев это может привести к анафилактическому шоку, развитию токсических реакций и перегрузке железом. Поэтому решение о назначении внутривенной терапии принимается исключительно по медицинским показаниям, а не для профилактических целей. Иногда может быть показано переливание крови или применение стимуляторов эритропоэза, то есть образования эритроцитов», – рассказала Терентьева.

Примерно 70% всех случаев железодефицита приходится на латентную форму, добавила врач. При этом может не быть симптомов, но иногда проявления включают сухость кожи, ломкость волос, изменения в ногтях и заеды в уголках рта. Симптомы выраженного дефицита железа или анемии включают усталость, бледность кожи и слизистых, снижение энергии, головокружение, головную боль, учащенное сердцебиение и ощущение «мушек» перед глазами.

«Латентный дефицит железа врач может заподозрить по результатам анализов. Это ранняя стадия железодефицита: запасы железа в организме снижены, но уровень гемоглобина в крови находится в пределах нормы или на нижней границе. Важно также учитывать, что для некоторых людей уровень гемоглобина на нижней границе может быть индивидуальным вариантом нормы», — рассказала Терентьева.

Первый шаг в диагностике анемии — общий анализ крови. При отклонениях эритроцитов и гемоглобина от нормы врач может назначить дополнительные исследования: анализ на уровень железа, ферритина, трансферрина, общей железосвязывающей способности (ОЖСС) и процента насыщения трансферрина железом (%), витамина В12, фолиевой кислоты в крови и других показателей.

Ранее врач рассказал, что дефицит железа может мешать похудению.

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