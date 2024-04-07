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Россиянам рассказали, от каких предметов в доме нужно избавиться аллергикам

Врач Сережина: аллергикам следует убрать из дома ковры и шторы

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Людям с аллергией стоит избавиться от штор и ковров в доме, а также установить кондиционер для фильтрации воздуха с улицы. Об этом «Известиям» рассказала врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

В доме аллергика не место «пылесборникам»: коврам и тяжелым шторам, Также рекомендуется ежедневно проводить влажную уборку и задуматься о покупке кондиционера. Установленные в нем фильтры обеспечат приток свежего воздуха в помещение без необходимости открывать окна, через которые может залететь пыльца.

Также следует минимизировать вероятность встречи с аллергеном: избегать мест, где посажены вызывающие аллергию растения, и исключить пребывание на улице с 4 часов утра и до обеда, когда концентрация пыльцы в воздухе максимальна. Кроме того, опасны ветреные солнечные дни. На улице желательно носить солнцезащитные очки и медицинскую маску.

«Придя домой, нужно обязательно умыться и промыть пазухи носа, еще лучше — принять душ. Одежду, в которой аллергик был на улице, лучше сразу постирать или почистить щеткой», — рассказала врач.

Ранее врач назвала сорт чая, снижающий риск деменции.

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