Доктор перечислил вредные и затратные тренды в ЗОЖ

Комплексные анализы крови для скрининга, витаминные капельницы, БАДы и диеты со строгими ограничениями не помогают оздоровиться. Об этом на открытой лекции рассказал врач-терапевт высшей категории, токсиколог, эксперт по доказательной медицине Алексей Водовозов, сообщает kp.ru.

По словам врача, здоровый образ жизни не требует сдачи десятков анализов крови или приема множества биодобавок. Также бесполезны комплексные анализы крови для проверки тех, которые предлагают многие клиники и медлаборатории. В пример он привел чекап здоровья щитовидной железы. Клиники предлагают и УЗИ, и анализ на разные гормоны. Но на самом деле для чекапа достаточно одного анализа — на тиреотропный гормон, ТТГ. Аналогично, для проверки на анемию или дефицит железа врач рекомендовал сдать единственный показатель — ферритин.

Среди других вредных трендов Водовозов выделил диеты по анализу генома «лечение» БАДами, отказ от глютена, лактозы, ГМО, витаминные капельницы и чистки (кишечника, печени и других органов).

Тем, кто хочет вести здоровый образ жизни, Водовозов рекомендовал поддерживать нормальные уровни веса, кровяного давления, глюкозы, холестерина, отказаться от курения, избегать стрессов. Также важны регулярная физическая активность, при которой учащается сердцебиение. Ей нужно уделять 150 минут в неделю. Питание должно приносить удовольствие и включать не менее 7 из следующих 12 групп продуктов: фрукты, овощи, рыба, мясо, молочные продукты, соль, масло, яйца, крупы, бобовые, орехи, чай.

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