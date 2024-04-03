Российские ученые научились предсказывать рост сильно метастазирующей опухоли глаза

Специалисты Сеченовского Университета и МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова при помощи рентгеновской микротомографии научились выявлять маркеры для прогнозирования роста и метастазирования злокачественной опухоли глаза — увеальной меланомы. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Первом МГМУ им. Сеченова.

«Увеальная меланома — редкая, но крайне агрессивная опухоль, которая развивается из пигментных клеток сосудистой оболочки глаза. У половины пациентов развиваются отдаленные метастазы, которые в 90% поражают печень. Несмотря на современные возможности хирургического лечения, лучевой и лазерной терапии, именно метастатическое поражение печени объясняет столь высокую летальность при увеальной меланоме. К сожалению, на данный момент не существует эффективных методов химиотерапии или иммунотерапии для первичных или метастатических очагов увеальной меланомы, поскольку наши знания о механизмах метастазирования ограничены, что делает данное исследование особенно актуальным», — рассказал «Газете.Ru» младший научный сотрудник Института регенеративной медицины Сергей Ткачев.

Риск развития метастазов и, соответственно, прогноз заболевания связан с определенными характеристиками увеальной меланомы. Исследователи проанализируют связи между данными пациента и особенностями роста и метастазирования опухоли. Это позволит собрать базу данных пациентов с результатами всех лабораторных и инструментальных исследований.

Ключевой метод исследования проекта — рентгеновская микротомография. Эта передовая технология позволяет получать трехмерные изображения тканей с разрешением на уровне световой микроскопии, сохраняя при этом их естественную архитектуру. Сочетая этот подход с методами молекулярно-генетических исследований и цифровой патологии, ученые планируют выявить закономерности того, как именно опухолевые клетки взаимодействуют с тканями глаза человека.

Результаты проекта помогут сформулировать новые критерии для более точной диагностики, стадирования и прогнозирования течения заболевания. Кроме того, разработанный учеными подход станет основой для исследований любых опухолевых тканей.

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