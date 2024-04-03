проект

>

Российские ученые научились предсказывать рост сильно метастазирующей опухоли глаза

Первый МГМУ: найден подход для прогнозирования роста смертельной опухоли глаза

close
100%
Pexels

Специалисты Сеченовского Университета и МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова при помощи рентгеновской микротомографии научились выявлять маркеры для прогнозирования роста и метастазирования злокачественной опухоли глаза — увеальной меланомы. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Первом МГМУ им. Сеченова.

«Увеальная меланома — редкая, но крайне агрессивная опухоль, которая развивается из пигментных клеток сосудистой оболочки глаза. У половины пациентов развиваются отдаленные метастазы, которые в 90% поражают печень. Несмотря на современные возможности хирургического лечения, лучевой и лазерной терапии, именно метастатическое поражение печени объясняет столь высокую летальность при увеальной меланоме. К сожалению, на данный момент не существует эффективных методов химиотерапии или иммунотерапии для первичных или метастатических очагов увеальной меланомы, поскольку наши знания о механизмах метастазирования ограничены, что делает данное исследование особенно актуальным», — рассказал «Газете.Ru» младший научный сотрудник Института регенеративной медицины Сергей Ткачев.

Риск развития метастазов и, соответственно, прогноз заболевания связан с определенными характеристиками увеальной меланомы. Исследователи проанализируют связи между данными пациента и особенностями роста и метастазирования опухоли. Это позволит собрать базу данных пациентов с результатами всех лабораторных и инструментальных исследований.

Ключевой метод исследования проекта — рентгеновская микротомография. Эта передовая технология позволяет получать трехмерные изображения тканей с разрешением на уровне световой микроскопии, сохраняя при этом их естественную архитектуру. Сочетая этот подход с методами молекулярно-генетических исследований и цифровой патологии, ученые планируют выявить закономерности того, как именно опухолевые клетки взаимодействуют с тканями глаза человека.

Результаты проекта помогут сформулировать новые критерии для более точной диагностики, стадирования и прогнозирования течения заболевания. Кроме того, разработанный учеными подход станет основой для исследований любых опухолевых тканей.

Ранее был создан метод оценки гемоглобина в крови при помощи света.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами