Назван возраст, с которого начинается изменение остроты зрения

Возрастные изменения эластичности хрусталика, которые приводят к снижению остроты зрения вблизи при ее сохранении вдали, начинаются примерно в 35 лет, а становится заметным человеку после 40-45 лет. Об этом «Газете.Ru» рассказала офтальмолог Европейского медицинского центра (EMC) Наталия Боша.

Эти изменения называются пресбиопией, они снижают способность эластичного хрусталика к аккомодации, то есть возможности переводить взгляд с одного предмета на другой без напряжения.

«Есть две категории людей, наиболее подверженные этому состоянию. Во-первых, это пациенты со «скрытой» дальнозоркостью от +2.0 диоптрии и выше. До начала развития изменений в хрусталике они компенсируют свою дальнозоркость благодаря аккомодационным способностям хрусталика и хорошо видят без очков и вдали, и вблизи. Поэтому они могут даже не подозревать об этой особенности строения своих глаз», – рассказала Боша.

Во-вторых, по ее словам, это люди с близорукостью, которые или не пользовались коррекцией, или носили очки с неполной коррекцией. Поэтому у хрусталика не было привычки к аккомодации, так как при близорукости для обеспечения четкого зрения вблизи хрусталику нет необходимости работать и сокращаться в полную силу.

Людям с пресбиопией назначают очки для чтения и расслабляющие капли.

«Расслабляющие капли в этом случае могут помочь снять спазм, который появляется из-за отсутствия адекватной коррекции, и зрение вдаль улучшится, но для близи в таком случае обязательно нужны очки. На начальных этапах пресбиопии, гимнастика для глаз помогает человеку видеть вблизи без очков. Перенапряжение вблизи, когда хрусталик уже не может выполнять в полном объеме свои функции по аккомодации зрения, приводят к ряду осложнений. Среди них боли в глазах, головные боли и повышенное внутриглазное давление», – заключила офтальмолог.

По словам специалиста, также спазм аккомодации приводит к развитию симптомов астенопии — жжения в глазах, сухости, слезотечения. Они увеличивают риск попадания на веки и конъюнктиву микробов, когда человек трет глаза руками. Из-за этого возникают конъюнктивит, блефарит и другие инфекционные болезни глаз.

Ранее россиянам рассказали, в каком случае болезнь Паркинсона передается по наследству.