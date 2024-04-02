Создан метод оценки гемоглобина в крови при помощи света

Специалисты Сеченовского Университета Минздрава России создали метод измерения содержания полного гемоглобина крови в организме при помощи просвечивания ладони. Этот способ позволяет определить уровень полного гемоглобина крови моментально и без забора крови. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Первом МГМУ им. Сеченова.

Анализ крови на гемоглобин необходим при диагностике анемии и многих других патологий. На самочувствии сказывается как недостаток гемоглобина, так и его избыток, поэтому анализ на гемоглобин входит в большинство обследований. Обычно для этого используется проба крови пациента, поэтому процедуру невозможно провести без медицинского работника. Кроме того, такой способ взятия анализа крови не позволяет проводить постоянный мониторинг.

Ученые предложили альтернативный вариант, который дешевле и не требует взятие крови пациента. Технология основана на оценке изменения интенсивности света при прохождении через крупные сосуды тыльной стороны ладони. Поглощение оксигенированной (то есть связанной с молекулой кислорода) и дезоксигенированной формы гемоглобина в ближнем ИК-диапазоне позволяет отличить вены от окружающих тканей.

«В данной работе по экспериментальным данным и данным моделирования распространения света в тканях нам удалось количественно оценить ошибку определения уровня гемоглобина с помощью инфракрасной визуализации, принимая во внимание различные физиологические параметры, такие как глубина залегания сосудов в тканях, параметры рассеяния, содержание меланина в коже и объемную долю крови в дерме», — рассказал «Газете.Ru» старший научный сотрудник лаборатории клинической биофотоники Сеченовского Университета, сотрудник научно-клинического отдела Городской клинической больницы (ГКБ) № 67 Борис Якимов.

Метод ученые апробировали на девяти добровольцах, проходящих обследование в приемном отделении ГКБ № 67. Измерения проводились через 10-15 минут после сбора венозной крови. Погрешность в измерениях составила до 17 г/л. В дальнейшем точность можно повысить за счет анализа изменчивости оптических показателей близлежащих областей к сосудам.

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