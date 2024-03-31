Боль в спине у россиянина оказалась вызвана опухолью кости

Боль в спине у мужчины оказалась симптомом опухоли костной ткани. Об этом сообщает министерство здравоохранения Ростовской области.

34-летний мужчина обратился с жалобами на боль в спине к неврологу из городской поликлиники №4 в Ростове-на-Дону. Симптомы сохранялись несколько недель, на боль не действовали препараты НПВС, которые принимал мужчина.

С помощью компьютерной томографии у него выявили остеому первого крестцового позвонка. Эта доброкачественная опухоль развивается из клеток костной ткани и лечится только хирургическим путем.

До этого тюменские врачи удалили девочке-подростку грибковую опухоль (мицетому) из околоносовой пазухи. Новообразование имело форму зуба и затрудняло дыхание пациентки. Без лечения оно могло повредить ее кости черепа и поразить глаза. Врачи провели эндоскопическую операцию и рассказали, что это первый в их практике ребенок с мицетомой.

Ранее врач запретила лежать при боли в спине.