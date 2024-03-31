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Врач назвала главную опасность просроченной косметики

Дерматовенеролог Шаповалова: срок годности косметики указан с запасом в полгода

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Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Просроченная косметика может привести к аллергии и инфекции. Об этом «Российской газете» рассказала врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог Валерия Шаповалова.

После истечения срока годности косметика может вызвать аллергическую реакцию: красные высыпания, отек, пятна, зуд, а если область нанесения близка к векам, то может добавиться слезотечение. Часто при этом человек расчесывает кожу, и может присоединиться инфекция (бактериальная и грибковая).

Врач добавила, что если срок годности продукта закончился неделю-две назад, опасности он не несет при условии правильного хранения: все средства имеют как минимум 6 месяцев в запасе.

При проверке сроков годности важно обратить внимание, чтобы надписи были четкими, не стирались и не были приклеены стикером. Эти признаки могут указывать на то, что срок годности подделан.

Также ни в коем случае нельзя залезать пальцем в баночку с кремом, чтобы в продукте не размножили бактерии. Лучше приобретать крема с дозаторами или использовать чистые лопатки для извлечения средства из баночки.

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