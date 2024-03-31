Врач назвала полезные жирные продукты

В качестве источников жиров нужно использовать больше авокадо, орехи и другие растительные продукты. Об этом «Ленте.Ru» рассказала гастроэнтеролог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова.

Насыщенные жиры, которые содержатся в продуктах животного происхождения или в выпечке, повышают уровень холестерина, увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Также они могут провоцировать ожирение и деменцию.

Поэтому лучше сократить потребление насыщенных жиров и сфокусироваться на ненасыщенных: из авокадо, красной рыбы, оливкового масла, орехов. Они, напротив, снижают уровень холестерина и улучшают здоровье сердечно-сосудистой системы.

До этого эксперты рассказали, что ненасыщенные жиры в диете способствуют сохранению памяти у пожилых людей. Более того, изменить образ жизни не поздно и на ранней стадии деменции: здоровая диета, физическая активность, общение, интеллектуальные нагрузки и регулярные проверки слуха и зрения у врача , — все это помогает улучшить память при уже появившихся нарушениях.

Ранее ученые выяснили, что настои трав содержат противовоспалительные жирные кислоты.