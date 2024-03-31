Врач рассказал, что помогает избавиться от аллергии

Аллергия может пройти, если на долгое время ограничить контакт с аллергеном. Об этом ТАСС рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

При аллергии иммунитет реагирует на пыльцу или другие раздражители как на инфекцию, вызванную микробом. Если надолго прекратить контакт с микробом, то против него перестанут, то против него перестанут вырабатывать антитела. Подобное возможно и при аллергии.

«Если очень долго не контактировать с аллергеном, иммунная система про него «забудет», как она забывает про давно перенесенную инфекцию или про прививку, которую не повторяли, и аллергия может пройти», — объяснил врач.

По словам иммунолога, в его практике был случай, когда пациент на время пыления березы шесть лет подряд уезжал по работе на несколько месяцев в тундру, где не было берез. Спустя шесть лет, когда он остался в родном городе, обнаружилось, что его поллиноз излечился.

До этого ученые выяснили, что уже во младенчестве можно предсказать пищевую аллергию в более позднем возрасте по микробам и веществам на его коже.

Ранее ученые выяснили, что кишечные бактерии защищают людей от опасных для жизни инфекций.