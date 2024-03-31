проект

>

Врач рассказал, что помогает избавиться от аллергии

Иммунолог Болибок: ограничение контакта с аллергеном может избавить от аллергии

close
100%
Freepik.com

Аллергия может пройти, если на долгое время ограничить контакт с аллергеном. Об этом ТАСС рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

При аллергии иммунитет реагирует на пыльцу или другие раздражители как на инфекцию, вызванную микробом. Если надолго прекратить контакт с микробом, то против него перестанут, то против него перестанут вырабатывать антитела. Подобное возможно и при аллергии.

«Если очень долго не контактировать с аллергеном, иммунная система про него «забудет», как она забывает про давно перенесенную инфекцию или про прививку, которую не повторяли, и аллергия может пройти», — объяснил врач.

По словам иммунолога, в его практике был случай, когда пациент на время пыления березы шесть лет подряд уезжал по работе на несколько месяцев в тундру, где не было берез. Спустя шесть лет, когда он остался в родном городе, обнаружилось, что его поллиноз излечился.

До этого ученые выяснили, что уже во младенчестве можно предсказать пищевую аллергию в более позднем возрасте по микробам и веществам на его коже.

Ранее ученые выяснили, что кишечные бактерии защищают людей от опасных для жизни инфекций.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами