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Россиянке провели операцию на сросшихся почках

В Хабаровске прооперировали женщину с камнями в сросшихся почках

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Хабаровские врачи лазером разрушили почечные камни у женщины со сросшимися почками. Об этом сообщается в группе Краевой клинической больницы имени профессора С.И. Сергеева.

Хирурги провели операцию женщине с врожденной аномалией почек: два органа срослись нижними полюсами. Такую почку называют подковообразной. В ККБ им. Сергеева эту аномалию за год выявляют у 3-4 пациентов. Люди с этим состоянием подвержены заболеваниям мочеполовой системы, в том числе мочекаменной болезни.

Именно с камнем в подковообразной почке пациентка попала в больницу. Ей провели перкутанную литотрипсию. Этот малоинвазивный метод позволяет разрушить камни лазером через небольшой разрез в поясничной области. Удаление камней прошло успешно, и пациентка уже идет на поправку.

Проводить такие операции врачи ККБ им. Сергеева начали в конце 2023 года. Женщина стала первой пациенткой с аномалией развития, которой провели перкутанную литотрипсию в этой больнице.

Ранее 26-летней женщине из Ирландии удалили матку и яичники из-за рака.

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