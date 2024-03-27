Врач запретила лежать при боли в спине

При болях в спине не нужно ни лежать, ни ограничивать подвижность. Об этом «Доктору Питеру» рассказала невролог Оксана Овдиенко.

Часто у людей с болью в спине первое желание — найти удобную позу лежа и оставаться в ней, пока боль не исчезнет сама собой. Это худший вариант, отметила врач. Другие берегут себя, ограничивая движения, чтобы сберечь поясницу. Это тоже ошибка. На самом деле ни при острой, ни при хронической боли не рекомендуется постельный режим. Можно немного снизить нагрузку, если боль вызвана перенапряжением мышц спины. Однако умеренная физическая активность входит в перечень различных видов терапии болей в пояснице.

«Физическая активность снижает уровень эмоционального стресса, что почти в два раза повышает эффективность традиционных методов терапии в лечении хронической боли», — рассказала Овдиенко.

Врач также не рекомендовала греть спину при болях, обращаться к костоправам, особенно без медицинского образования. Можно использовать корсеты, обезболивающие (при уверенности в их безопасности, учитывая другие заболевания). Срочно обратиться к врачу нужно, если боль не проходит в течение трех дней, сопровождается слабостью или изменением чувствительности в конечностях, усиливается при движении, отдает в бока, ноги, шею и поясницу либо появились проблемы с мочеиспусканием, или боль не проходит в покое.

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