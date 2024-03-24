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Врач рассказала о пользе чая каркаде

Диетолог Соломатина: каркаде сочетает пользу лимона и меда

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Чай каркаде способствует здоровью сосудов, но им не нужно злоупотреблять при камнях в желчном и мочевом пузыре, а также при низком давлении. Об этом диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве».

Чай каркаде, или суданская роза, пришел из Египта. Как и черника, и голубика чай содержит много антиоксидантов, которые благоприятно воздействуют на сосуды. Они защищают от атеросклероза, улучшают состояние капилляров и увеличивают выработку «хорошего» холестерина в печени.

Кроме того, каркаде способствует выведению лишней воды из тела за счет своих мочегонных свойств. Он полезен и при простуде благодаря своим бактерицидным эффектам.

«Можно с уверенностью сказать, что каркаде — это мед и лимон в одном флаконе по количеству полезных веществ», — отметила врач.

В день можно выпивать три чашки напитка, ориентируясь на свое самочувствие. Осторожность нужно соблюдать людям с язвенной болезнью желудка, камнями в мочевом и желчном пузыре (из-за желче- и мочегонных свойств напитка), а также при низком кровяном давлении. Он может понизить его еще сильнее, и возникнет головокружение. 

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