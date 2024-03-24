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Найден способ диагностировать рак по выдыхаемому воздуху

В РАН создали «электронный нос» для диагностики болезней по выдыхаемому воздуху

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Специалисты из лаборатории сорбционных процессов Института физической химии и электрохимии имени А. Н. Фрумкина РАН обнаружили, что качество выдыхаемого человеком воздуха может свидетельствовать о состоянии его здоровья. Результаты исследования были представлены в журнале Materials Today Communications.

Как известно, выдыхаемый человеком воздух представляет собой сложную газовую смесь, которая включает насыщенные и ненасыщенные углеводороды, спирты, альдегиды, сложные эфиры, а также неорганические газы. Состав воздуха зависит от множества причин, в том числе он зависит от состояния организма человека и его привычек. Поскольку различные заболевания изменяют метаболические процессы, изменения концентраций некоторых выдыхаемых веществ могут указывать на ненормальное состояние организма, такие как диабет, рак, панкреатит, язва желудка, астма и болезни сердца, подчеркивают специалисты.

Для проведения такой диагностики ученые создали «электронный нос». Работает метод так: воздух пропускается через материал, способный при взаимодействии с целевым соединением так или иначе изменяться. По словам исследователей, первые эксперименты показали эффективность разработки, однако исследования будут продолжаться.

Ранее врач назвала случай, при котором вакцина от туберкулеза (БЦЖ) может быть смертельной.

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