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Создан бесшумный массажный матрас против пролежней

В Первом МГМУ Сеченова создали бесшумный массажный матрас для лежачих больных

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Специалисты лаборатории управляемых бионических систем Сеченовского университета Минздрава России разработали прототип тонкого и бесшумного противопролежневого матраса.Он массажирует лежачих больных, что позволяет избежать образования пролежней. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Сеченовском университете. Работа ведется в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Сегодня наиболее распространены противопролежневые матрасы с воздушными камерами, давление внутри которых регулируется с помощью компрессора. Однако постоянный шум компрессора причиняет пациенту неудобства, мешает спать и отдыхать.

Разработанный учеными прототип матраса выполнен с использованием кольцевых актуаторов, которые способны создавать контролируемое, точечное давление на тело пациента. Гибкий кольцевой актуатор представляет собой заполненную минеральным маслом ячейку с двумя электродами. Под воздействием электрического тока электроды притягиваются друг к другу, вытесняя масло к краям ячейки.

«Противопролежневый матрас по сути легко массирует тело пациента и помогает восстановить кровоток. Использование актуаторов позволяет избежать главного недостатка обычных ячеистых матрасов: наше устройство не генерирует посторонние шумы, так как ему не нужен компрессор. Кроме того, наш матрас очень тонкий, не более сантиметра — поэтому при хранении не займет много места. Порядок активации ячеек, силу и частоту воздействия — все эти параметры можно регулировать в соответствии с рекомендациями врачей», — рассказал «Газете.Ru» заведующий лабораторией Алексей Максимкин.

Для работы всех актуаторов в матрасе потребуется не более 5 Ватт потребляемой мощности, а сам матрас будет покрыт изолирующим материалом, что исключает риск поражения пациента электрическим током.

Еще один перспективный способ применения разработанной технологии — изготовление массажных накидок для водителей. Исследователи рассчитывают, что массажное воздействие с помощью гибких кольцевых актуаторов лучше справится со снятием мышечного напряжения в долгих поездках.

Прототип матраса будет готов к испытаниям уже к концу 2024 года. Пока что исследователи заняты оптимизацией самих актуаторов, испытаниями их надежности и функциональных свойств. Кроме того, предстоит поработать над габаритами системы управления — как и сам матрас, она должна быть компактной.

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