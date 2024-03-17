Российский генетик прокомментировал подделку криминалистических ДНК-тестов в США

Специалисту легко подделать результаты ДНК-тестирований, об этом «Газете.Ru» рассказал генетик, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Ранее в США знаменитого судмедэксперта обвинили в подделке ДНК-тестов подозреваемых. Ивонн Мисси Вудс, которая проработала в Бюро расследований Колорадо (CBI) почти три десятилетия, манипулировала ДНК-данными в сотнях расследований.

«У нас есть места в геноме, которые будут отличаться длиной у каждого человека. Даже по одному такому локусу можно отличить одного человека от другого. Но используют для 25 локусов. На основании данных о протяженности этих локусов и происходит идентификация людей. Эта технология достаточно древняя, рутинно используемая и дешевая», – объяснил Волчков.

Однако, по словам Волчкова, подделать результаты тестирования достаточно легко, если «загрязнить» образцы для ДНК-тестирования.

«Допустим, один человек хочет, чтобы преступником посчитали конкретного подозреваемого. В этом случае ему необходим его биологический образец. Он делает амплификацию (увеличение числа копий ДНК), которая выдает длину локусов. И если эти фрагменты добавить в изучаемые образцы в большом количестве, то эксперт получит ДНК именно того человека, которого хотят найти», – рассказал специалист.

При этом, как отметил эксперт, такое «загрязнение» не будет заметно из-за того, что человеческая ДНК смешивается с другим, тоже человеческим образцом.

«Если у вас одного образца будет на несколько порядков больше, чем другого, то вы второй просто не увидите», — заключил генетик.

По словам Павла Волчкова современная наука использует гораздо более точные методы идентификации человека вплоть до полногеномного секвенирования, которое сводит на нет возможность таких подделок.

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