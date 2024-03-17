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Врач рассказала, как часто нужно мыть пол

Доктор Питер: аллергикам нужно мыть полы каждый день или через день

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При наличии в доме людей с астмой или аллергией, домашних животных или маленьких детей может быть полезно проводить влажную уборку ежедневно или через день. Остальным достаточно одного-двух раз в неделю. Об этом рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина, сообщает «Доктор Питер».

Регулярная влажная уборка позволяет снизить риск аллергических реакций, избавить дом от тяжелых металлов с дороги. Единых рекомендаций нет, но, если в доме есть домашние животные или чувствительные к пыли люди, стоит проводить влажную уборку каждый день или через день. Также стоит почаще мыть полы тем, кто живет вблизи дорог, отметила врач.

Если в доме есть больной ОРВИ, более частая влажная уборка может ускорить выздоровление за счет снижения нагрузки на иммунитет, которому не придется бороться с вредными веществами из пыли. Также это снизит риск заражения других членов семьи, считает врач.

Мыть пол лучше теплой водой, можно добавить немного мыла или специального средства для мытья пола. Агрессивные жидкости, в том числе с хлором, не рекомендуются. Также не стоит добавлять в воду для мытья спреи для уборки или гели для душа: они сильно мылятся и долго не смываются с поверхности, делая ее скользкой. 

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