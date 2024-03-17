Врач объяснила, как избавиться от возрастных пятен на коже

Возникновение пигментных пятен — естественный возрастной процесс, однако с ним можно бороться. Об этом aif.ru рассказала врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова.

В домашних условиях осветлить пятна может помочь косметика с кислотами, витамином С, арбутином, однако лучше подобрать средства совместно с косметологом, так как некоторые средства, например, кислоты, могут вызвать образование пигментных пятен вместо избавления от них.

Также у косметолога можно пройти процедуры плазмолифтинга и фотоомоложения, в том числе в пожилом возрасте.

Дерматолог добавила, что некоторые антибиотики, гормональные средства и даже витаминные комплексы могут привести к возникновению пигментных пятен. Для профилактики нужно использовать солнцезащитные средства. Врач рекомендовала SPF-фильтр не ниже 50. Наносить их нужно перед каждым выходом на улицу, даже если погода пасмурная.

Сами по себе пигментные пятна угрозы не несут и очень редко превращаются в рак. Но если они поменяли цвет, начали кровить или изменились как-то еще, нужно обратиться к врачу.

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