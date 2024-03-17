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Нарколог рассказал, можно ли употреблять алкоголь при приеме антибиотиков

Врач Исаев: употребление алкоголя может снизить эффективность антибиотиков

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Употребление алкоголя в период приема антибиотиков может привести к тяжелому похмелью и другим негативным последствия для здоровья. Об этом aif.ru рассказал врач-психиатр-нарколог, руководитель наркологической и психиатрической клиники Руслан Исаев.

Алкоголь обладает сильным мочегонным эффектом и может ускорить выведение антибиотика, снизив его эффективность. Кроме того, он может помешать взаимодействию препарата с нужными молекулами в организме.

И антибиотики, и алкоголь токсичны для печени, поэтому похмелье будет проходить тяжелее из-за более выраженного отравления.

Врач добавил, что антибиотики назначают уже больным людям, и его воздействие может способствовать ослаблению иммунитета, который необходим для борьбы с болезнью.

«Если вы заболели, то от алкоголя лучше воздержаться. А если вы не можете продержаться без алкоголя в период приема курса антибиотиков, который обычно длится 7-10 дней, то следует задуматься о том, нет ли у вас проблем с алкогольной зависимостью», — заключил Исаев.

Ранее врач рассказала, что алкоголь нельзя пить на пустой желудок.

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