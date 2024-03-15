Врачи рассказали о симптомах рака почки

Рак почки при выявлении на ранней стадии излечим в 90% случаев, поэтому важно регулярно проверяться у врача. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России.

На рак почки могут указывать повышенная утомляемость, необъяснимая потеря веса, лихорадка, наличие крови в моче, боль в области поясницы или в боку, объемное образование в животе. Любой из этих признаков требует срочного обращения к врачу, особенно для людей с факторами риска: в возрасте 60 лет, с ожирением, гипертонией, курящим. Также риск рака почки повышает длительный прием обезболивающих и наследственные синдромы: болезнь фон Гиппеля-Линдау, синдром Бёрта-Хога-Дьюба и туберозный склероз.

Врачи подчеркивают, что в большинстве случаев рак почки протекает бессимптомно. При раннем выявлении и своевременно проведенной операции рак почки излечим в 90% случаев. Поэтому нужно регулярно проходить осмотры у врача, обследования (УЗИ позволяет выявить рак почки) и сдавать анализы крови и мочи.

Также не стоит бояться операции при раке почки: они малотравматичны, проводятся через небольшие проколы и позволяют быстро вернуться к нормальной жизни.

Ранее ученые нашли новое слабое место раковых клеток.