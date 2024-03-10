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Врач назвал еду, которая помогает сохранить зубы белыми

Стоматолог Коробков: цитрусы и размятая клубника способствуют белизне зубов

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Некоторые продукты помогают сохранить белизну зубов или усилить ее. Об этом aif.ru рассказал челюстно-лицевой хирург, стоматолог-имплантолог Илья Коробков.

Белизне эмали способствуют продукты, содержащие витамин С и кальций. Это, в первую очередь, сельдерей, репа, дайкон, морковь, сладкий перец, брокколи.

Также можно один-два раза в день разжевывать кусочек лимона или апельсина. После этого нужно нейтрализовать кислоту, прополоскав рот щелочной минеральной водой. А чтобы отбелить зубы, можно размять пару ягод клубники. Этой массой нужно чистить зубы как обычной пастой.

До этого врач рассказал, что для белизны зубов не следует есть сразу после их чистки, лучше дать им примерно час на восстановление. Он также предостерег от использования любых домашних средств для отбеливания зубов, в том числе специальных кап с гелем для отбеливания. Кроме того, не стоит использовать на постоянной основе отбеливающие пасты с абразивными частицами.

Ранее ученые выяснили, какие продукты повышают риск к ревматоидного артрита.

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