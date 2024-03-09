Препарат для похудения одобрен для профилактики инсультов и инфарктов

Управление по санитарному надзору за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило применение препарата Вегови (Wegovy) для профилактики сердечного приступа, инсульта и связанного с болезнями сердца летального исхода. Об этом сообщает Healthday.

В новом исследовании приняли участие почти 18 тысяч пациентов, которые получали либо Вегови, либо инъекцию плацебо. Также они принимали препараты для снижения уровня холестерина, кровяного давления и получили консультацию по тренировкам и здоровому питанию.

Прием Вегови значительно снизил риск серьезных неблагоприятных сердечно-сосудистых событий. Они произошли у 6,5% участников, которые получали препарат, и у 8% участников, которые получали плацебо.

Вегови ранее был одобрен для лечения диабета и ожирения. Он может вызывать побочные эффекты: тошноту, диарею, рвоту, запор, боль в животе, головную боль, усталость, диспепсию (расстройство желудка), головокружение, отрыжку, метеоризм и изжогу. Пациенты также могут столкнуться с острым повреждением почек, глаз, воспалением поджелудочной железы или образованием камней в желчном пузыре.

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