Детокс-программы могут привести к летальному исходу, заявила врач

Эффективность ни одной детокс-программы не доказана, а в некоторых случаях они могут привести к летальному исходу. Об этом «Известиям» рассказала врач-гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Утюмова.

Детокс-программы на основе травяных сборов могут стать причиной тяжелой аллергической реакции, в том числе с летальным исходом. Кроме того, в некоторых программах используют слабительные препараты. Они позволяют быстро похудеть за счет выхода воды из организма, но это же приводит к обезвоживанию, а как следствие — к нарушению работы сердца и снижению кровяного давления.

Врач подчеркнула, что попытки «очистить» организм лишены смысла: тело имеет собственную систему детоксикации, в которую входят печень, почки и легкие, и помогать им не нужно. Основанные на соках детокс-программы не могут принести пользы, потому что свежевыжатые соки без мякоти не содержат клетчатки, которая нужна для нормальной работы кишечника. Также соки богаты фруктозой — тем же сахаром, который может привести к увеличению веса.

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