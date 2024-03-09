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Ученые: два фактора повышают риск летального исхода у женщин почти в три раза

PLOS One: ожирение и вызывающий рак вирус вместе повышают риск летального исхода

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У женщин, зараженных штаммами ВПЧ высокого риска и страдающих от метаболического синдрома, риск летального исхода почти в три раза выше, чем у женщин без этих заболеваний. Это показало исследование, опубликованное в журнале PLOS One.

Ученые использовали данные 3274 женщин. У пациенток, которые страдали и от ВПЧ высокого риска, и от метаболического синдрома, был в 2,6 раз выше риск летального исхода.

Кроме того, более четверти женщин с метаболическим синдромом были инфицированы ВПЧ высокого риска. Это может означать, что метаболический синдром повышает риск заражения. Ученые считают, что это может быть связано с ослабленным иммунным ответом и хроническим воспалением, но подтвердить гипотезу могут только дополнительные исследования.

Вирус папилломы человека (ВПЧ) имеет более 200 известных штаммов. Большинство из них не опасны, но несколько отвечает почти за все случаи рака шейки матки. Предыдущие исследования показали, что женщины с метаболическим синдромом (большой окружностью талии, повышенным давлением, уровнем сахара в крови и другими симптомами) чаще заражены ВПЧ. У людей с метаболическим синдромом примерно на 65% чаще развиваются сердечно-сосудистые заболевания и на 25% повышен риск летального исхода.

Ученые добавили, что вакцинация защищает от наиболее опасных известных штаммов ВПЧ и минимизирует риск рака шейки матки. Однако, независимо от статуса вакцинации, каждой женщине необходимы регулярные проверки на рак шейки матки.

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