Врач рассказала, как похудеть без вреда для щитовидной железы

Чтобы вес не вернулся после диеты, стоит избегать жесткого ограничения калорий, — оно может привести к нарушению работы щитовидной железы. Об этом диетолог Наталья Сычева рассказала в интервью радио Sputnik.

«Если длительно получать калорий меньше, чем необходимо для обмена веществ – у среднестатистической женщины это 1400-1450 килокалорий в сутки, – то у нас замедляются обменные процессы. И когда заканчивается диета, вес может быстро увеличиться, вернуться с довеском», — рассказала врач.

Другие опасности выраженного дефицита калорий: дефицит витаминов и нарушение работы щитовидной железы. Этот орган контролирует многие обменные процессы, а потому играет ключевую роль в поддержании здорового веса.

Чтобы сохранить результат после диеты, необходимо увеличить физическую активность. А лучше всего — обратиться к врачу перед началом похудения.

До этого врач рекомендовала есть грейпфрут вместе с белыми перегородками. Содержащееся в них вещество нарингенин помогает снизить уровень сахара и «плохого» холестерина в крови.

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