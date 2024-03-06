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Ученые выяснили, сколько рыбы нужно съедать в день для здоровья сердца

MDPI: 50 грамм рыбы в день снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 8%

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Ученые из Северо-западного университета в США совместно с коллегами из Италии обнаружили, что употребление 50 граммов рыбы ежедневно снижает риск развития заболеваний сердца и сосудов на 8%. Результатами своего исследования поделились в научном журнале MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute).

Исследователи провели анализ 78805 случаев сердечно-сосудистых заболеваний, описанных в предыдущих работах, посвященных изучению влияния употребления рыбы на здоровье. Он показал, что употребление 50 граммов жирной рыбы (лосося, форели, тунца, сельди) способствовало снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний на 8%.

В ходе дальнейшей оценки пищевых привычек участников исследований, включенных в анализ, стало ясно, что увеличение ежедневной порции рыбы до 150 граммов позволяет сократить вероятность появления болезней сердца и сосудов на 30%.

Вероятнее всего, такое защитное действие обусловлено содержанием в рыбе полиненасыщенных жирных кислот омега-3. В организме из них синтезируются биологически активные вещества, положительно влияющие на тонус сосудов и функцию тромбоцитов (элементов крови, которые отвечают за ее свертывание).

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